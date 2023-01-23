『M 美品 700 Eddie Bauer Karakoram ダウン ジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 48分に出品され03月19日 01時 48分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エディーバウアー カラコラム グースダウンジャケット



エディーバウアージャパン（株）

700フィルパワー

ダウン85％ フェザー15％

フード一体型

紺 ネイビー

肉厚でボリュームある個体です



サイズ表記はM（日本人男性のL〜XL相当）

着丈 約80cm（フード付け根～裾下）

肩幅 約52cm（肩の縫い目～肩の縫い目）

身幅 約62cm（脇下～脇下）

袖丈 約68cm（肩の縫い目～袖先）

（素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい）



※ご参考までに173/65/普通体型でゆったりとした着用感です



内側に薄汚れございます（赤丸）

内襟とリブに多少毛羽立ちございます

その他、特にシミ、汚れ、擦れ、ダメージございません

全ジッパースムーズです

全体的には美品の部類だと思います

古着に慣れている方でしたら問題なくお使い頂けます

ダウンパンパンで暖かいです



アウトドア アメリカ US 古着 ダウンパーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M

美品

700

Eddie

Bauer

Karakoram

ダウン

ジャケット