『Windows11ノートパソコン✨オフィス付き✨富士通 大容量HDD Wi-Fi【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 20時 03分に出品され04月20日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □LP0748



✅値下げ交渉なしのご購入で、新品マウスをお付けします✨





⭐️動作確認済み＆クリーニング済み！安心の一台⭐️

しっかりと使えて予算も抑えられるパソコンを出品しています！



セットアップ済&電源アダプター付きなので、電源を入れればすぐに使える！

慣れている方はもちろん、初めての方や初心者の方でも安心してお求めいただけます



初期不良の場合は誠実に対応いたしますので、安心してご購入ください





他にもお得なパソコンを多数出品中！

#かんだノートPC







【例えば...こんな用途に使える】

✅年賀状の作成や印刷

✅Officeソフトでの書類作成や閲覧（Word、Excel、PowerPoint）

✅スマホの写真・動画などのバックアップ

✅CDやDVDの再生

✅Webブラウジング、SNS閲覧、YouTubeなどの動画視聴

✅タイピングの練習

✅軽いブラウザゲーム

✅メール送受信やZoom、Teamsなどのオンライン会議

✅Web開発やプログラミングの入門

✅オンライン授業や資格取得の勉強



など様々な用途に！







【商品の状態】

起動：⭕OK

SDカードリーダ：⭕OK

USBポート：⭕OK

Bluetooth：非搭載

スピーカー：⭕OK

イヤホン端子：⭕OK

カメラ・マイク：非搭載

タッチパッド：⭕OK

キーボード：⭕OK

ドライブ：⭕OK（ブルーレイドライブ）

液晶表示：⭕OK

バッテリー：⚠️数分しか持ちません。電源に繋いでお使いください





【スペック情報】

メーカー：富士通

OS：Windows11

CPU：Core_i3 M330（第1世代）

HDD：500GB

メモリ：8GB

液晶：15.6インチ

付属品：電源アダプター





【動作保証】

到着日を含め、8日間になります

不具合があった場合は、修理、返品、交換、返金いずれかの提案をいたします





【発送と梱包】

発送方法:：らくらくメルカリ便（匿名発送）

発送日：原則購入の当日～翌日（お急ぎの場合はご相談ください）

梱包: 丁寧に梱包し、万が一の衝撃にも配慮してお届けします





【注意点とお願い】

中古品のため、使用感や外観の傷がある場合があります。気になる点がございましたら事前にコメントでお問い合わせください

バッテリーは消耗品のため保証対象外とさせていただきます 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジツウ