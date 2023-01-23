『加湿空気清浄機F-VC70 XTパナソニック 20年製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 09時 30分に出品され03月13日 09時 30分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニック加湿空気清浄機



2021年5月購入



定価56128円



最大適用床面積

空気清浄：31畳（51m2）、加湿空気清浄：29畳（48m2）

対応センサー

ニオイセンサー

ホコリセンサー、湿度センサー、照度センサー



フィルター除去・抑制

花粉、ダニの死がい

ダニのフン、菌、カビ菌



その他機能

ナノイーX・エコナビ・メガキャッチャー

タンク容量

3.2L

幅x高さx奥行

398x640x257 mm



経年による若干のスレや色褪せ等はあります。



動作確認済







プチプチ等に包んで丁寧に梱包

喫煙/ペット →両方無し





フィルター等は簡易清掃済ですが、使用に伴う水垢等落としきれない汚れがあります。

状態はお写真でご確認ください。



※フィルター等の消耗品はお買い換え前提でお考え下さい



発送の際、動作確認の水がタンク等に残っている

場合があります。中古品ですので、

その他使用や保管に伴う小傷等はご了承のうえ、

神経質な方はご遠慮ください。





即購入⭕️

値引き❌

迅速に対応いたします。



#パナソニック

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#加湿空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック