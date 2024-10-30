『THE NORTH FACE ダウンジャケット L 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 08分に出品され04月12日 20時 08分に終了予定です。即決価格は13,889円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



※商品の状態について

丁寧に確認しています。商品の状態について質問等ありましたらコメントお願いします。



※質問について

質問等ありましたら即対応致します。



※その他

即日発送致します。

値下げについては商品によって検討させて頂きます。コメントにてお申し出ください。

購入前に購入コメントよろしくお願いします。

専用出品に変えさせていただきます。

お互い気持ちの良い取引にしたいです！

よろしくお願い致します。



※商品については

数回着用しただけでございます。

カラー···ブラック

サイズ···L

ほぼ新品

汚れ傷なし

モデル···NUPTSE JKT



モデル名···ヌプシ



【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。このダウンジャケットは、その高品質な素材と設計により、厳しい気候条件でも快適に過ごせます。



【デザインと機能性】

シンプルでスタイリッシュな黒色のデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。フード付きで、寒い日でも暖かさを保つことができます。



【快適な着心地】

Lサイズは、ゆったりとしたフィット感を提供し、動きやすさを確保します。前面のジッパーポケットは、貴重品を安全に収納できる便利な機能です。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- サイズ: L

- タイプ: ダウンジャケット

- 特徴: フード付き

- ポケット: 前面にジッパーポケットあり



最終更新

2024/10/30 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

L

黒