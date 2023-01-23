『富士通ゼネラル 脱臭機 DAS-15K-B ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 45分に出品され04月12日 08時 45分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士通ゼネラル 脱臭機 DAS-15K-B ブラック 適応畳数：〜10畳



爬虫類飼育のため３ヶ月程前に購入しましたが、爬虫類飼育をやめましたので出品致します。



・10年先も脱臭性能キープ。

・設置場所に困らないコンパクトタイプ。

・フィルター交換コスト0円。



脱臭フィルターオートクリーン：25W

●適用床面積：〜 10畳 （発生源の量による）

●電源コードの長さ：2m

●外形寸法：幅174mm × 奥行178mm × 高さ282mm

●質量：2.2kg

●脱臭方式：高速メガフィルターIII（金属酸化触媒ハニカムフィルター）



オゾンユニット（高濃度オゾン）



消臭成分放出（低濃度オゾン）

●集じん方式：プレフィルター

●フィルター交換不要（注1）：高速メガフィルターIII（自動再生）



プレフィルター（水洗い対応） 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウ