『富士通ゼネラル 脱臭機 DAS-15K-B ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 45分に出品され04月12日 08時 45分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フジツウ
F-VXU70-TM
¥ 13892
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富士通ゼネラル FUJITSU プラズイオン PLAZION DAS-15K-B
¥ 7800
落札価格8424円
665 入札履歴
終了
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