『THE NORTH FACE ザノースフェイス ヌプシダウンジャケット 黒黄 Ｌ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 20時 24分に出品され04月20日 20時 24分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

THE NORTH FACE ザノースフェイス ヌプシダウンジャケット 黒 黄 Ｌサイズ



《サイズ》

Ｌサイズ



肩幅：約46cm

身幅：約56cm

着丈：約66cm

袖丈：約60cm



※平置き採寸です。多少の誤差はご了承下さい。



《カラー》

ブラック 黒

イエロー 黄色





《商品状態》

サイズ表記の部分にマジック痕があります。

ところどころ黒く見えるのはダウンの羽が透けて見えています。



多少使用感はあるものの、状態は良く、これからまだまだ長くご使用いただけます♪



◉購入元◉

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





※あくまでも中古品ですので、ご理解いただいた上でご購入よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ザノースフェイス ヌプシダウンジャケット 黒黄 Ｌ