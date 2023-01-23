『ヴィンテージ バーバリー ノバチェック モッズコート ライナー付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 00時 02分に出品され05月01日 00時 02分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



ブランドショップ【M•K SHOP 】では綺麗なハイブランド品をお手頃価格でお客様のもとへ提供することをモットーに、選りすぐりの人気モデルのみを出品しております！



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《ブランド》



Burberrys バーバリー



《商品名》



モッズコート



《商品状態》



状態『AA』



Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い（目立つ傷や汚れ1箇所程度）

Ａ 中古品としてまあまあ良い（目立つ傷や汚れ、１ヶ所以上）

Ｂ 中古品として普通（目立つ傷や汚れ、４ヶ所以上かつ使用感あり）

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える（ダメージあり）

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)



即購入可能

真贋済み正規品



《サイズ》



着丈76

ゆきたけ77

身幅56

袖丈43



《付属品》



無し



平置きで採寸しておりますので

ご自身のお持ちのお洋服と照らし合わせてみてください。



若干の誤差はお許し下さいませ。



大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



【全額返金・返品保証】



万が一お気に召さなければ(偽品を除き)購入者様の返送料ご負担とはなりますが返品もお受けしますのでご安心くださいませ。「評価前」に必ずメッセージをください。



○こちらはあくまでも中古品ですので、写真に写り込まない革と金具の劣化やスレ、小さな汚れや傷がある場合があります。

○付属品はなく商品本体のみです。

○気に入らない点がある場合は※必ず※評価前にメッセージをお願いします。送料のご負担を頂あければ可能な限り返品対応致します‼︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ バーバリー ノバチェック モッズコート ライナー付き