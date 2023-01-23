『美品☆SWAROVSKI スワロフスキー クリスタルライン グラム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 57分に出品され03月13日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠に有難う御座います。



SWAROVSKI スワロフスキーの

メンズ腕時計でございます。



動作確認済み。

問題なく動いております。



ラグジュアリーなお品です。この機会にご検討お願い致します。



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【商品詳細】

SWAROVSKI スワロフスキー

クオーツ

メンズ腕時計



【ランク】

B

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■参考／ランクの程度

N：新品

S：未使用品

A：極美品

AB：美品(使用感小)

B：使用感中

C：使用感大

D：ジャンク扱い

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【状態】

・稼働品

・時刻操作：可能

・日付操作：なし

ガラス面傷なく美品

他擦れ、傷ございます。

※状態につきまして、画像にてご判断ください。



【付属品】

本体、箱



【購入先】

古物事業者限定 ブランドオークション

（古物許可保持者限定）

N00767

----------------------------------- 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 美品☆SWAROVSKI

スワロフスキー

クリスタルライン

グラム