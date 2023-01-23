『ラコステ ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 24分に出品され03月27日 06時 24分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 季節感···春、秋、冬

カラー···ブルー

フード···フードあり（取外し不可）



きれいな状態です。フード付きですが、チャックで隠すことも可能です。

理解のある方でお願いします。

ご購入された場合、クリーニングに出してからお送りします。

お値段はご相談ください。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラコステ カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラコステ ダウンジャケット