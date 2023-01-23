『JONIO着 30th 11AW アンダーカバー 袖レザーPCダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 20時 37分に出品され03月24日 20時 37分に終了予定です。即決価格は39,900円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『JONIO着 2011AW UNDERCOVER アンダーカバー 30周年限定 国内正規品 2WAY 最高級袖ダメージ加工カウレザーポリエステルクロスダウンジャケット』







状態は、レザー特有の若干の擦れや小傷等ありますが、逆に雰囲気良く仕上がっており、その他は特筆すべきダメージのない美品ヴィンテージになります。

右袖が薄く見えますが、太陽光の影響ですので、左右の色の大差はありません。

usedですので、ご理解ある方のみご入札下さい。



カラー：ブラック

サイズ：1



肩幅40 袖丈61 着丈67 身幅56







素材:画像を参考になさって下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JONIO着

30th

11AW

アンダーカバー

袖レザーPCダウンジャケット