『VISVIM ヴィズビム LIEUTENANT MATOI ピーコートサイズ2【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 06時 47分に出品され03月11日 06時 47分に終了予定です。即決価格は15,522円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VISVIM LIEUTENANT MATOI JKT (PREMIUM WOOL) Size2



毛、ナイロンを使用し高密度に織り上げたメルトン製ピーコートになります。



イタリア製ヘリンボーンチェック生地を使用した裏地



オリジナルのムラ糸コーデュロイ生地を使用したパイピングディテール



オリジナルナット釦

ボタン裏には全て革あてがされています。



表地 : 90% 毛 , 10% ナイロン

裏地 : 100% 綿

袖裏地 : 50% 綿 , 50% 麻

SIZE 2 : 着丈 69 , 肩幅 40 , 袖丈 65, 身幅53 (cm) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィズヴィム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VISVIM

ヴィズビム

LIEUTENANT

MATOI



ピーコートサイズ2