『ドゥーズィエムクラス ツィードコート 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 19分に出品され03月06日 21時 19分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドゥーズィエムクラス ツィードコート新品です。

タグは取ってしまいましたが、未使用で試着のみです。

とっても素敵なコートですが

着る機会が無くてクローゼットにて保管していました。

是非着用して下さる方にお譲りしたいです。



お安く出品しますのでお値下げはスミマセン。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ドゥーズィエムクラス ツィードコート 新品