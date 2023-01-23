『☆ロスアンジェルスインポートのフラワーモチーフストール☆【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 21時 08分に出品され03月15日 21時 08分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆綿100％の手編み感たっぷりのオーガニックなふんわりストール☆LAのダウンタウンで購入したのですが 着る機会がなかったので格安でお譲りします☆飽きのこないクラシカルなデザインで アレンジ次第で季節を通して☆サイズ フリー☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

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ジャケット・アウター タグ ☆ロスアンジェルスインポートのフラワーモチーフストール☆