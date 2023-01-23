『美品！レディースダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 14時 23分に出品され05月03日 14時 23分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色…ライトグレー



肩幅...37cm

身幅...46cm

袖丈...58cm

着丈...68cm



(株)ワールド、クードシャンスの商品です。

クードシャンス定番の美シルエットは、細見え効果が期待出来ます。

ミュラー種ホワイトダックの大きいダウンボールを使用しているため、保温性が特徴です。



ポケット２つ有り

チャックには、「C DE C」のロゴ入りチャックで、お洒落です。



(株)ワールド専門店で、38,000円で購入しましたが、体重増加の為、未使用のまま、保管していました。

美品です。

発送の際はコンパクトに畳んでお送り致します。

ご理解の程よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品！レディースダウンジャケット