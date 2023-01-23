『新品タグ付 ウールリバーPコート LBEG SNIDEL 【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 15分に出品され03月15日 13時 15分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スナイデル

ウールリバーPコート

サイズフリー

カラーはライトベージュ

タグ付き新品未使用

今季完売品 新作 2023AW

2023年AWの新作です！



ネット店舗共に完売品です。



コンパクトに畳んでメルカリ便を予定しております。



カラー...ベージュ



着丈...ショート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付 ウールリバーPコート LBEG SNIDEL 完売品