『【超希少】90s ポロ スポーツ ラルフローレン ダウン コート ダブル 当時物【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 02時 34分に出品され03月31日 02時 34分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆はじめに

個人のコレクションの中から衣類を中心に出品中です。ご覧下さい。 #hyper_hybrid



◆値引き

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◆概要◆

90年代のポロスポーツのダウンコートです。ダブル仕様は大変希少です。



◆商品説明◆

商品 : 【希少】90s POLO SPORT RALPH LAUREN ポロ スポーツ ラルフローレン ダウン ジャケット コート ダブル 当時物 ヴィンテージ



表記サイズ : 9 B82 H91 T160

実寸（㎝）

着丈 : 77

身幅 : 55

袖丈 : 59

色 : ブラック

素材 : ナイロン 中綿:ダウン80 スモールフェザー20

状態:【AB】







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◆状態ランク◆

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED

【B】使用感はあるが目立つダメージはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れ

【N】新品、展示品、デッドストックなど



◆注意◆

・中古品なので細か汚れや傷を見落とす場合があります。状態は写真でご確認頂き、ご購入ください。

・正確な情報を100％お伝えできかねます。完璧なお品を求められる方は購入をお控え下さい。

・画像の色合いはお使いのPC環境により現品と差異が生じる場合がございます。









他にも、洋服、バッグ、アクセサリー、ビンテージ、アンティーク等を出品しております。



#hyper_hybrid ←出品中の商品はここをクリック。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【超希少】90s

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