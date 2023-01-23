『カナダグース ジャスパー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 36分に出品され03月22日 23時 36分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

モデル···JASPER

サイズ···M

175cm 65kg で着用していました。



写真のように多少傷や使用感があります。

生地の性質上の白いスレも多少あります。

ご了承下さい。



クリーニング済み。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース ジャスパー