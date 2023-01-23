『激レア物 850ヌプシノースフェイスダウン メンズM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 12時 05分に出品され03月26日 12時 05分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ノースフェイスヌプシ ダウンジャケット850

LTD リミテッド エディション

メンズMサイズ

正規品 ブラック



THE NORTE FACEを代表する

ベストセラーモデルであるヌプシジャケット



850フィルパワーの高品質ダウンを使用し高い保温性を誇ります。



定番スタイルでアウトドアからタウンユースまで幅広く活用できる一着です。



世界で2010着中437番になります。最後の写真に番号があります。



サイズ M

着丈 65cm

肩幅 50cm

身幅 60cm

袖丈 65cm

若干の誤差はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 激レア物

850ヌプシノースフェイスダウン

メンズM