『美品 白タグ MaxMara 高級 ウール カシミヤ ボリューム ロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 03時 43分に出品され04月03日 03時 43分に終了予定です。即決価格は30,360円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▷F11-9

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■ブランド



マックスマーラ



■表記サイズ



40



■平置き計測サイズ(cm)



肩幅：77

身幅：67

袖丈：43

着丈：93



※サイズ違いによる返品・交換は

致しかねますのでご確認下さい。



■カラー



キャメル



■素材



画像のタグでご確認ください。



■状態



こちらの商品状態は【 A 】です。



【SS】新品未使用

【S】極美品 全く使用感なし

【A】使用感もなく目立つ傷や汚れなし

【AB】一般中古程度

【B】目立たない程度のシミ等あり

【C】目立つ汚れ等あり

【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、風合い有り、ヴィンテージ



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※発送方法を変更する

場合がございます。

匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)



※購入場所

古物ブランド市場



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カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マックスマーラ

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