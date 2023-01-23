『60s テーラードジャケット ストライプ vintage ビンテージ シングル【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 03時 57分に出品され03月30日 03時 57分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60年代ごろのテーラードジャケットになります。

Gimbelsは、1842年〜1987年まで営業していたアメリカの百貨店で、その店舗数は1965年にピークを迎えました。当時の売上高は世界最大の百貨店チェーンだったといいます。

このジャケットはそのピーク時頃に販売されていたものと思われます。



そして、このジャケットはブルックスブラザーズが20世紀初頭に生み出した名作「No.1サックスーツ」のディテールを踏襲しています。

3つボタンの段折り、パッドの入っていないナチュラルショルダー、左ラペルにあるボタンホール、後ろ身頃のセンターベントなど、直線的なシルエットで様々な人の体型に合う形になっています。

それまでは、燕尾服やモーニングコートのような体のシルエットにフィットするためのウエストダーツが施されたジャケットが一般的でした。

それに対抗するかのように現れたのが、ブルックスブラザーズの「No.1サックスーツ」だったというわけです。

今ではアメリカントラッドの起源は、No.1サックスーツにあるとまで言われるほどで、歴史を作った1着であることは間違いありません。



「No.1サックスーツ」の説明が長くなってしまいましたが、アメリカ製でありながら日本人向きのサイズ感やウォッチポケットがあるという部分も外せない興奮ポイントかなと思います。

サイズの合う方は、是非。





表記:

無し

実寸:

着丈 77cm

身幅 50cm

肩幅 45cm

袖丈 60cm

サイズはあくまでも目安としてご利用いただき、多少の誤差などはご了承ください。





目立つような汚れや破れはなどはなく非常に綺麗な状態です。





カラー···イエロー

柄・デザイン···ストライプ

素材···ウール

アウター形···シングル



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#GATE古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M カラー: オレンジ系/イエロー系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 60s

テーラードジャケット ストライプ vintage

ビンテージ シングル