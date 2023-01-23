『モンクレール キッズ ダウンジャケット 12/18【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 31分に出品され03月10日 22時 31分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール

ダウンジャケット

キッズ 12-18（80）

カラー：白



阪急うめだ本店にて購入しました。

袖口のみ、やや汚れが見受けられます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー服(~95cm)>>>ジャケット・コート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 80cm ブランド: モンクレール