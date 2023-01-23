『ウルトラウォームハイブリッドダウンコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 00時 27分に出品され03月25日 00時 27分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【北海道の真冬の寒さも怖くない】



ユニクロの「ウルトラウォームハイブリッドダウンコート」は、秋冬シーズンで最も暖かいダウンジャケットです。このコートは、750フィルパワーのハイブリッド構造を採用しており、特に寒い日の保温力が抜群です。タイトでハイネックのデザインにより、フードを下ろした状態でも暖かさを逃がしません。



素材詳細:



表地: 100% ポリエステル

中わた:

本体: 48% ダウン、47% ポリエステル、5% フェザー

フード: 90% ダウン、10% フェザー

裏地: 100% ナイロン

リブ部分: 61% アクリル、26% 毛、12% ポリエステル、1% ポリウレタン

ファー部分: 92% アクリル系、8% ポリエステル



カラー : ブラック



シーンを選ばず活躍するシンプルで上質なデザインです。また、フェイクファーは取り外し可能で、スタイルに合わせてアレンジが可能です。



寒さ対策はこれ一着で十分。ぜひ、この高性能ダウンコートで暖かくおしゃれな冬をお楽しみください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ウルトラウォームハイブリッドダウンコート