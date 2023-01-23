『jeepダウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 03時 46分に出品され04月27日 03時 46分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年新作のjeepダウンジャケットです。

2度着用して、サイズ感が気に入らなかったので、出品します。

言ってもらえれば写真を追加します。

常識の無い値段交渉はご遠慮下さい。

基本的に即日発送可能です！



素材：

表地：100％ポリエステル

充填物：綿



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ジープ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ jeepダウン