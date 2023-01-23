『希少 実物 US NAVY 10ボタン ピーコート メルトンPコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 15時 08分に出品され03月22日 15時 08分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当時のオリジナル軍物オリジナルビンテージです！

WWII U.S.Navy 10-Button P-Coat



まずは年々発掘が非常に困難となっておりますこの年代から！

1930年代から40年代の第二次世界大戦時にアメリカ海軍兵に愛用された、

10ボタンが特徴的なPコートになります！



当時の厳しい冬シーズンにも過酷な任務を強いられる兵士達の命を守る為、

使用されたメルトンウールの生地は非常に硬さがあり、

キメ細かい上質さが今日の既製品とは異なる逸品です



着丈 78



身幅48



肩幅45



袖丈62



ボタンを通す部分にほつれ有り

画像12 参照



左の一番上のボタンが取れています。

ボタンはあります。画像11 参照 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

実物



US

NAVY



10ボタン

ピーコート



メルトンPコート