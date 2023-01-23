『【美品】MACKINTOSH 襟コーデュロイ切り替え キルティングジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 08時 13分に出品され04月24日 08時 13分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆ 商品一覧

→→→ #古着屋デテルミナシオン

古着屋デテルミナシオン



◆ ブランド

MACKINTOSH

マッキントッシュ



◆ 商品名

襟 コーデュロイ 切り替え 切替 デザイン ウール

異素材MIX 中綿 中わた ポリエステル

インナー使い◎ タートルネック ロゴボタン

キルティング ダイヤキルト 裏地 ピンク 差し色

アウター ブルゾン ジャケット b4



◆ コンディション

A



N：新品・未使用品

S：未使用品に近い

試着のみ～数回の使用でほぼ新品に近い極美品

A：美品

使用感が少なく、全体的に程度の良い美品

B：やや傷や汚れあり

薄い汚れやスレがあるがまだまだ使用可能な状態

C：傷や汚れあり

D：全体的に状態が悪い



◆ サイズ

38 (着丈69㎝/肩幅47㎝/身幅52㎝/袖丈60㎝)

[モデル 173㎝,60kg]



◆ カラー

ブラウン / 茶色



◆ メンズ一覧

→→→ #古着屋デテルミナシオン_メンズ一覧



ご検討宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】MACKINTOSH

襟コーデュロイ切り替え

キルティングジャケット