『【美品】MACKINTOSH 襟コーデュロイ切り替え キルティングジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 08時 13分に出品され04月24日 08時 13分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|マッキントッシュ
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落札価格8970円
381 入札履歴
終了
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