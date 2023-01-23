『REMI RELIEF × BEAMS PLUS 別注 ダウンジャケット XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 20分に出品され03月21日 17時 20分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます︎✿



ご購入後にメッセージにて希望や発送方法の指定などは対応出来ない場合があるのでプロフィールを読んで頂いてご納得の上ご購入お願いします。



♠︎ブランド : REMI RELIEF × BEAMS PLUS 別注 ダウンジャケット レミレリーフ ビームス

♠︎色 : 黒

♠︎状態 : 薄汚れ、やや使用感あり。

♠︎表記サイズ XL





♠︎素人の平置きでの採寸ですので、多少の誤差は御理解下さい



※スマホで撮影しておりますので

色合いなど実物とは若干異なる場合があります。ご了承下さい。



♠︎あくまで古着になります、よく確認していますが

どーしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方はご購入をお控え下さい。



【発送について】

♠︎平日は注文日もしくは翌日には発送させて頂いていますが

土日祝は発送しておりません。

土日祝に注文が入った場合は次の平日の発送となりますのでご了承ください。



気持ち良いお取引きができるように務めてまいります✿.•





肩幅···47cm

身幅···56cm

袖丈···67cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: レミレリーフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ REMI

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