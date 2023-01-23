『★新品 ディースクエアード アイコン クルーネック Tシャツ XXXLサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 05時 39分に出品され05月04日 05時 39分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【新品】DSQUARED2 ディースクエアード ICON アイコン COOL Tシャツ



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DSQUARED2 ディースクエアード ICON アイコン COOL Tシャツ



■商品詳細



・サイズ XXXLサイズ



・身丈 79.5cm

・身幅 63cm

・肩幅 50cm

・袖丈 24cm

※平置きにて採寸。



・カラー：ホワイト/ブラック



・素材：綿100%



・ フロントに文字のプリント



・ラウンドネックの襟ぐりはリブ編み



・ヘムは2本針縫いの仕上げ



・レギュラーフィット



・EU製



■型番 S79GC0003S23009989



☆当ショップは海外の直営店、正規代理店のみの買い付けしておりますので100％正規品です。



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●安心、安全の匿名配送で発送いたします！



【梱包について】



※当方はECOを推奨しております。リサイクル段ボールでの発送となりますのでご了承ください。



※ダウンジャケットは80サイズ又は、60サイズの段ボールでの発送となります。



※ライトダウン、ナイロンジャケット又は、キッズダウン（ジャケット）は60サイズかコンパクトBOXでの発送になります。



※Tシャツなどはネコポス又はコンパクトボックスにて

発送致します。



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#アイコン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ★新品

ディースクエアード





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