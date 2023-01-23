『DANTON リアルファー ダウン カーキ グリーン 極暖【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 22時 47分に出品され03月03日 22時 47分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気品薄で欲しくてもなかなか手に入りにくくなっているDANTONタッサーダウンジャケットです。めっちゃ暖かいです。

男女問わず着用頂けますのでカップルや夫婦兼用でもいかがでしょうか。



ファー取り外し可能

ダウン 80％ フェザー20％

カラー：カーキ

ファー：ラクーン タヌキ

サイズ：38

肩幅45

身幅54

着丈73.5



試着のみの美品ですが素人保管となりますので完璧を求める方、神経質な方はお控え下さいませ。



カナダグース、ウールリッチ、ノースフェイス、パタゴニア、モンベル、ピレネックス等好きな方是非。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DANTON

リアルファー

ダウン

カーキ

グリーン

極暖