『アロマも楽しめるハイブリッド式加湿器 リモコン付きで簡単操作【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 56分に出品され03月12日 22時 56分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-1210-T





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◎開店以来♪大好評♪

◎人気?売れ筋品を取り揃えました。

なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

◎1~3日以内での発送完了を目指しております。











【ハイブリッド加湿器】

超音波式と加熱式の二つの良い所を取り入れているハイブリッド式加湿器！PTCヒーターで加熱した水を超音波の力でミスト化して、自然蒸発しやすい超微細なミストでたっぷり加湿してくれます。通常の超音波加湿器より、加湿能力が高いし、ヒーターで除菌し衛生的に使えます。



【パワフル加湿＆5.0L大容量タンク】

最大550ml/hのパワフル加湿を実現、32畳まで適用します。リビング、寝室、オフィスなどいろんな場所でご利用いただけます。「加湿器 大容量」たっぷり5.0L大容量タンク、一回の給水で、最大40時間（加湿量最小の場合）連続加湿可能です。頻繁に給水する手間を省けてストレスフリー！



【湿度設定&加湿量調整可能】

目標湿度を設定して、人体にとって最も快適な湿度（40%?60%）にキープできます。ミスト量は3段階（弱・中・強）で調節可能で、ヒーターと組み合わせして6段階のミスト量調節が可能になります。確認しやすいデジタル表示・操作パネルを搭載、より直観的に確認・操作することが可能です。リモコン付で、離れた所からも楽々操作できます。タイマー機能搭載、外出した場合、電源の切り忘れをなくし、電気代の節約や加湿のしすぎを防ぎます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用