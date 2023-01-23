『チルコロ シングルコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 46分に出品され03月17日 10時 46分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 farfetch購入品になります。

去年の12月に購入致しました。

2XLサイズですが175cm68kgでややオーバーサイズで着たくて購入したのでサイズ的には問題なかったですがあまり着ないかなと思い出品致します。

カラーはネイビーになります。

着用回数は1回になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: チルコロ1901

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ チルコロ シングルコート