『メゾンドリーファー ニット 38 梨花 ミドルゲージラグランニットプルオーバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 17時 32分に出品され04月09日 17時 32分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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5.480円→



雑誌掲載商品!!

ミドルゲージのしっかりした高級ニットです♪

出品見かけずレアニット♡



今となっては貴重な梨花ちゃんブランド

秋冬物、モッズコート

なども出品中です♪



MAISON DE REEFUR

メゾンドリーファー



ミドルゲージラグランニットプルオーバー

ニット



サイズ 38

（ワンサイズのみのフリーサイズです）



着丈 約62cm

身幅 約47cm（ニットのため伸縮性もあり◎）

肩幅はラグランニットのため計測不可です。

ラグランのため肩幅がキツいなどの心配もないかと思います♪



カラー

モスグリーン系

梨花ちゃん着画のお色が近いかと思います。

おそらく梨花ちゃんはサンプル品を着ていて実物はサイドスリットはなしです♪

落ち着いたとても素敵なカラーです♪



定価 26.400円



雑誌にも掲載された、大人気だったニット

着丈が長めでわりとゆったりなメンズライクなニット♡

あまり着用しないままでしたので、気になる毛玉やダメージなく、まだまだキレイな状態です◎



〜商品説明〜

メンズライクに仕上げたのミドルゲージ（９GG）のプルオーバー

畦編みにテンションをつけて出した、しっかりした厚みとボリューム感がポイントになっています。

オーストラリアのプレミアムウール【super geelong wool（スーパージーロンウール）】を使用しています。

カシミヤのようなやわらかな肌触りと暖かさに優れており、軽さと強度も兼ね備えたラムズウールの中でもとても上質な糸で、しっかりとした編地の重さはありながらも、袖通しはやわらかく軽いのが特徴です。

ラグランスリーブでショルダーラインをスッキリさせ、首周りにぴったりとそったクルーネックラインはミニマルで素材感も今年らしくオススメの１着です。



コメントなしでのご購入もオッケーです^ ^

他にも貴重なREEFURの商品、多数出品予定!

おまとめお値引きもできます♪

ぜひ、フォローしてくださいね♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メゾンドリーファー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ メゾンドリーファー

ニット

38

梨花

ミドルゲージラグランニットプルオーバー