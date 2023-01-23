『ノースフェイス マウンテンジャケット ダウンジャケット カモフラージュ 迷彩【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 15時 35分に出品され03月13日 15時 35分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス NP15105

マウンテンジャケット カモフラージュ

サイズ L

ゴアテックス

スノーガードは付いてないです

着丈約75cm

身幅約60cm

裄丈約92cm



ノースフェイス

ダウンジャケット ブラック

サイズL

プリマロフト

15枚目 小さい穴あり



ダウンジャケットはマウンテンジャケットにジップインジップ出来る様に首、手首にボタンがあり、使わない時は収納出来ます。サイズがLサイズで一緒なので、ぴったりジップインジップ出来ます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス マウンテンジャケット ダウンジャケット カモフラージュ

迷彩