『【しん様専用】シャープ プラズマクラスター 2022年製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 16時 42分に出品され03月12日 16時 42分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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あくまでも中古品となりますことをご理解の上、ノークレーム・ノーリターンでの検討&ご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ