『HERMES♡ツイリー♡新品未開封♡千と一のウサギ エルメス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 23分に出品され03月08日 07時 23分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES♡

新品未開封♡Twilly



2023〜2024AW

《千と一のウサギ》

ツイリー

定価36,300円

カラー グリ・ペルル / ピンク / イエロー

デザイナー 河原シンスケ

フランス製

シルク100%

ヨーロッパのエルメス直営店購入

フランス製



付属品 無し

boxとショッパー同梱の場合は＋500円

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プロフ必読でお願いします(*^^*)

値下げ不可



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#HERMESツイリー2023秋冬コレクション



人気モデル/スカーフ...HERMES ツイリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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小物 タグ HERMES♡ツイリー♡新品未開封♡千と一のウサギ エルメス