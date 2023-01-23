『専用【LIP SERVICE】バイカラーキルティング中綿コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 00時 50分に出品され03月04日 00時 50分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LIP SERVICE

バイカラーキルティング中綿コート

完売品となっております。



数回の着用です。



ふっくらとした中綿キルティングで愛らしい印象に仕上げたコート。

襟と袖口にあしらった、おもわず触れたくなるようなフワフワファーもポイント◎

ウエストマークに映えるベルト付きでメリハリ感をプラスし、脚長な美スタイルをメイクします。

バイカラーもおしゃれなアクセントに映え、スタイリングをブラッシュアップしてくれるアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リップサービス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 専用【LIP

SERVICE】バイカラーキルティング中綿コート