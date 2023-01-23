『カナダグース ダウンジャケット マッケンジー レディース 未使用美品！【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 15時 02分に出品され05月08日 15時 02分に終了予定です。即決価格は43,859円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 引き続き人気が飛躍し、値段が上がり続けているカナダグース。

その中でも高い人気を誇り、中心的なモデルであるマッケンジーになります。

日本人向けにサイズ感やダウンボリュームを改良したこのモデルは、この一枚だけで冬を任せられる安心感、暖かさ、知名度、強度を兼ね備えています。



もともと、カナディアンレスキューチームが着ていたのがスタートとなっているだけあり、タフさと防寒性、雨や雪への強さは流石の一言です。

リアルファーはボリュームたっぷりで、取り外しも可能です(現行モデルはファーがついておらず、より希少かと思います)。

ファーはジップにて取り外しも可能です。

腰ポケット内はフリースになっているので、手を入れた瞬間から暖かく、うっかり手袋を忘れたりしても安心です。

袖にはリブも付き、冷たい風の進入も防ぎます。



サイズにつきましては、添付写真のシートをご参照ください。こちらで計測した際も相違ございませんでした。

こちらのお品物はSサイズです。



プレゼント購入しましたがサイズが合わず、未使用品(試着のみ)になります。



状態を考慮した上での出品価格に致しました。

お値下げは考えておりません。

現行品はファーは無く、20万円近いお値段のようです。是非ご検討くださいませ。

購入時についていたタグ等もございます。

購入は東京都内の有名セレクトショップになります。



以下、AI説明となります。



【高い保温性】

このダウンジャケットは、厳しい寒さから身を守るために設計されています。高品質のダウン素材を使用しており、優れた保温性を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

ベージュの色合いとフード付きのデザインは、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすく、様々なシーンで活躍します。



【信頼のブランド】

Canada Gooseは、極寒の地での使用を考慮した高性能なアウターウェアで知られています。このジャケットは、その品質と耐久性で多くの支持を得ています。



- ブランド: Canada Goose

- 色: ベージュ

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- ロゴ: Canada Goose Arctic Program

- ポケット: 2つのサイドポケット

- フード: ファー付きフード



ご覧いただきありがとうございます。

どうぞ宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

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ジャケット・アウター タグ カナダグース

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レディース 未使用美品！