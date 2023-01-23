『【美品】パラジャンパーズ ライトダウンジャケット ネイビー ワッペン付き M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 14時 55分に出品され04月12日 14時 55分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

パラジャンパーズ

ライトダウンジャケット

ネイビー ワッペン付き M



型番 14WM PWJCK FT32-P



【商品状態】

目立つ汚れ等もなく、美品です。



【商品説明】

パラジャンパーズのライトダウンジャケットになります。



左右のポケットが上下に分かれているのでデザインがカッコイイです。



ワッペン付きです。



【カラー】

紺、ネイビー



【サイズ】

レディースM

平置き寸法

肩幅 40cm

袖丈 61cm

着丈 65cm

身幅 47cm





中古品とご理解頂ける方はよろしくお願いします。



#ダウンジャケット

#パラジャンパーズ

#軽量

#ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: パラジャンパーズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】パラジャンパーズ

ライトダウンジャケット

ネイビー

ワッペン付き

M