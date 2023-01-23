『象印 2021年製 PU-AA50 空気清浄機【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 50分に出品され03月04日 04時 50分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フィルターは半年前に

新しいものに交換し使用しておりました。

説明書あり



箱はありませんので

たのメル便で発送させて頂きます。



目立った汚れや傷はありませんが

中古品ですので気になる方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゾウジルシ