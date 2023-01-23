『新品 未使用 レディース チェスターコート M スプリングコート 春服 ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 05時 46分に出品され03月28日 05時 46分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます(^ ^)



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✨送料無料

✨新品・未使用

✨無言購入・即買いOK

✨喫煙者いません

✨ペットいません

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☘️他でも出品している為、売れてしまった場合は、

ご了承ください。m(_ _)m





韓国風のかわいいチェスターコートです。



クラシカルなシルエットながら、カラフルで楽しい色合いなので、外にもお出かけしてくなる。

デートに、買い物に、女子会に。オールマイティーなコートです。





⭐️製品特徴⭐️

✅裾にはスリット入り

歩きやすいだけでなく、すっきりとしたシルエットに。

こなれ感を上品にプラスします。



✅セットのベルト

前で軽く結んでウエストマークすると、

コーデにメリハリがつきスタイルUPも叶えてくれます。

肌寒くコートを全部閉めた時でも、こなれ感がアップしますね☆



✅大きめポケット付き

スマホやちょっとした小物を、さっと出し入れできるので、

とっても便利



素材は、ポリエステルメインで、肌触りも良くて、厚みもあります。寒い日でも快適な外出になると思います。



■サイズ：ワンサイズ

着丈 約106cm

身幅 約59cm

袖丈 約45cn

スリット 約25cm

ポケット 横約12cm×縦約18cm

✴︎付属でひもが付いています。

✴︎海外品の為、多少の誤差があります。

■素材：ポリエステル50％、コットン40％、スパンデックス10％

■カラー：ホワイト





#こばんレディース服

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#こばんレディースワンピース

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着丈···ミドル

季節感···春、秋、冬

カラー···ミルキーホワイト

フード···フードなし

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

未使用

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チェスターコート

M

スプリングコート

春服

ホワイト