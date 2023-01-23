『専用出品 ノースフェイス GOREーTEX マウンテンダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 26分に出品され03月19日 07時 26分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2023購入し、5回程度着用のみ

クリーニング済み

目立つ汚れやダメージなく、綺麗な状態

カラーはニュートーブ

写真1.2枚目が近い色合い

光の具合で実物の色が出ておりません

サイズはメンズS

身長167センチの女性がジャストで着用

身幅58着丈74センチ

定価70000



THE NORTH FACE定番の、肩切り替えデザインをあしらった防水ダウンジャケット。表地には70デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層構造を採用。環境に配慮し、表地にはリサイクルナイロン、中わたにはリサイクルダウンを使用。高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。フロントはダブルフラップ仕様で、雨の浸入を軽減。秋から冬のアウトドアやタウンユースで活躍する1着です。 2022年秋冬シーズンよりサイズ感を見直し、身幅をハーフサイズ大きく、裄丈を1サイズ長くし、よりバランスよいサイズ感にアップデートしました。

【機能説明(Function)】フロントダブルフラップ仕様/ワンハンドアジャスター対応フーデッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用出品 ノースフェイス GOREーTEX

マウンテンダウンジャケット