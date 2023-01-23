『★Salvatore Ferragamo★新品タグ付★現行★ロング★ニットコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 00時 03分に出品され05月04日 00時 03分に終了予定です。即決価格は35,088円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 装いにメリハリを授け、大人を美しく魅せてくれるグリーンカラー、Salvatore Ferragamo（サルヴァトーレフェラガモ）のニットコートでございます。



ふんわりと軽く、空気を含んで暖かい上質モヘア混ウールニット、ロング丈なのに重さを感じず、秋や春先のアウターから冬の肉厚カーディガンとして、幅広く活躍してくれる逸品です。



空の晴れやかさに呼応するような、鮮やかなグリーン、シックになりがちな季節にも着こなしに華やぎを与えて、清々しいコントラストがパッと目を引く上級者コーデに。新品タグ付きで気持ちよくお召しいただけます。ボタンに刻印入り。予備ボタン・紙タグ付属。



イタリア製 国内直営店購入正規品 現行タグ・近年の御品です



色：グリーン



サイズ：M（ゆったりめ）

実寸：身幅59総丈95肩幅56袖丈52cm



新品タグ付 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★Salvatore

Ferragamo★新品タグ付★現行★ロング★ニットコート