『【定価12万円】Paul Smith 黒 ロングコート M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 53分に出品され03月16日 00時 53分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルで洗練された黒のチェスターコートは、どんなスタイルにも合わせやすく、フォーマルからカジュアルまで幅広く活躍します。



【素材】

高品質な素材を使用しており、耐久性がありながらも柔らかい着心地を提供します。寒い季節に最適です。



【機能性】

フロントにはボタンとポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



- 色: 黒

- スタイル: チェスターコート

- ブランド: Paul Smith

- サイズ: M



着丈107.肩幅50.袖丈61



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即決可能です。早い者勝ちでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 【定価12万円】Paul

Smith

黒

ロングコート

M