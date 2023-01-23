『シャープ FU-R50 空気清浄機 プラズマクラスター7000搭載【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 09時 59分に出品され03月27日 09時 59分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タイプ···空気清浄機



最大適用床面(空気清浄)···〜23畳



1ヶ月前に購入して使用していたのですが、お金がない為出品します。プラズマクラスターロゴ上部分に少々汚れがありますが（写真4枚目）動作は問題ございません。



専用の箱は処分してしまったのですが、説明書はございます。

ペットは飼っておらずタバコも吸っておりません。



質問がございましたらお気軽にコメントくださいませ。よろしくお願い致します。





以下メーカー説明文



シャープ FU-R50 空気清浄機 プラズマクラスター7000搭載 ホワイト系FUR50

発売日：2022年9月8日



●プラズマクラスター7000搭載

シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。



●浮遊花粉アレル物質の作用を抑制

0.3umの微小な粒子を99.97%以上集じんする静電HEPAフィルター搭載のプラズマクラスター空気清浄機で浮遊花粉アレル物質の作用を抑制します。



●スピード循環気流&背面ワイド吸引

高濃度プラズマクラスターを含んだスピード循環気流で静電気を除去しながら、ホコリから微小な粒子まで素早く集め、背面全体の大きな面積でパワフルに集めて吸い込みます。





【仕様】

本体高さ×本体幅×本体奥行：540×383×209mm

本体質量：4.9kg

センサー自動運転：有

ニオイセンサー：有

集塵機能：静電HEPAフィルター

イオン名称：プラズマクラスター7000

イオン効果：空気浄化(浮遊カビ菌、浮遊ウイルス、浮遊菌、ダニのふん・死がいのアレル物質、浮遊花粉アレル物質)、除電、消臭(付着タバコ臭、付着汗臭、部屋干し衣類の生乾き臭)

消費電力：2.6W 2.6(2.4)～49W ( )内はモニターランプ切時。

待機時消費電力：約0.3W

運転音：52dB～21dB

空気清浄適用床面積の目安：～23畳/38m2

清浄時間(8畳)：約12分 「強」運転時

集塵フィルター型番：FZ-GK50HF

脱臭フィルター型番：FZ-GK50DF

風量：5.1m3/分～1m3/分 強、中、静音、風量自動

運転モード：花粉、おやすみ、パワフル吸じん



最大適用床面(空気清浄)···20畳～30畳未満 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ