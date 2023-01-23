『レコパン モヘアコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 29分に出品され03月06日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Les Copains

肩幅51cm

身幅56cm

着丈87cm

袖丈65cm

モヘア60 ウール20 アクリル20

あたたかい

モヘアのコートです。



身長163cm

9号での写真ですが

厚手のインナーを

着てもゆったり

着られます。



刺繍とさりげないラメ糸が

上品な輝きを出す

他の人とかぶらない

個性的なデザイン。



裏地の下の方の

目立たない箇所に

少しダメージありますが

表地は綺麗で

着用には問題がない

状態です



基本 返品受け付けて

おりませんので

ご検討の上

ご購入くださいませ。



#Les Copains

#モヘア

#あたたかい

#上品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: レコパン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レコパン

モヘアコート