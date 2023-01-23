『カナダグース サイズM【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 21時 03分に出品され04月19日 21時 03分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入して数回着用しました。

今年度は別のタイプを購入しましたので出品します。宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース サイズM