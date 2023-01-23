『tim ダブルチェスターコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 52分に出品され04月18日 09時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1LDKで定価8万円で購入したtim.の2014AWのダブルチェスターコートです。

tim.らしい遊び心が随所に感じられるコート。

素材はウール×カシミアの滑らかで、少し艶っぽい上品な仕上がり。



主な特徴としては、暖かさと肌触りの良さ。

表に使われる生地を二層にする事により単純計算でも保温性は倍になり、さらには表で使われる滑らかな生地を裏にも適用している為、とても着ていて快適です。



また脱いだ時の見た目も良く、その上から用いられている光沢感のある裏地のキュプラと相まって、着てももちろん脱いでも上品で品のあるコートになっております。



また、ディテールにも遊び心が満載です・・・！



一見するとシンプルなチェスターコート。

ですが、ディテールにはブランドならではの気配りがふんだんに盛り込まれた仕上がりです。

ご質問、値段交渉お気軽に承っております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M カラー: グレイ系/ブラウン系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ tim

ダブルチェスターコート