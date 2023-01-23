『Patagonia パタゴニア ダウンセーターフーディ ダウンジャケット 278【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 08時 18分に出品され04月03日 08時 18分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●サイズ M





♦︎着丈 68



♦︎身幅 57



♦︎肩幅 45



♦︎袖丈 67



採寸を載せておきますので

普段お使いのお洋服と比較して

いただけれはイメージしやすいと

思います





●素材



・写真参照



●状態



・左脇腹小穴あり写真参照











メンズ レディース 問わず

お使いいただけるとおもいます



大手リサイクルショップにて購入した正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia

パタゴニア ダウンセーターフーディ

ダウンジャケット

278