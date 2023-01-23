『オークリー 2way ダウンジャケット ベスト ゴルフ ドクロ 袖収納可 2XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 34分に出品され03月27日 10時 34分に終了予定です。即決価格は9,929円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●サイズ：タグ表記 JP 2XL



着丈：76cm

肩幅：46cm

身幅：58cm

袖丈：68cm



※平置き素人採寸ですので若干の誤差はお許し下さい。



●カラー：ブラック



●素材∶身ごろ ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%

フィリング ダウン90% フェザー10%



●状態：使用感も少なく全体的に見て状態が良い商品です。



※極力汚れ、傷などチェックしておりますが、古着ですので目立たない汚れなどの見落としがある場合も御座いますのでその点はご了承くださいm(_ _)m



あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。



●発送方法：OPP袋に入れたのちらくらくメルカリ便にて発送致します。



※送料の関係上、発送方法を(らくらくメルカリ便↔ゆうゆうメルカリ便)変更する場合もありますのでご了承下さい。

※梱包時や郵送時に畳みジワができてしまう可能性がありますのでご了承ください。



●商品関連ワード∶y2k 菅田将暉 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: オークリー