『【REALITY STUDIO】ウールコクーンボリュームコート ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 31分に出品され03月19日 08時 31分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー:ネイビー



立体的なコクーンシルエットが魅力のREALITY STUDIOのコート。

どんなスタイルにも羽織りやすく、 肩を大きく抜いたようなシルエットで雰囲気ある着こなしが出来るデザインです。

ゆったりしたシルエットですのでインナーも選ばずお使い頂けます。



着用回数5回程短時間

袖口や裾等も綺麗です





【サイズ】XS〜S

着丈 79㎝程

身幅 66㎝程

※素人採寸のため、誤差はご了承ください。



【素材】

ポリエステル53% 毛42% アクリル5%



定価:64900円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リアリティスタジオ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【REALITY

STUDIO】ウールコクーンボリュームコート ネイビー