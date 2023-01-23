『【新品】レイジブルー ウーリーテック/ロングトレンチコート 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 17時 28分に出品され03月09日 17時 28分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着時のみの着用で、似合わなかったので出品致します⭐︎

身長175cmで丈感は足元くるぶし辺りまでのトレンドの長さです。

付属ベルト有りますので添付して一緒に配送します。



自社開発の新素材、ウーリーテックを使用したロングトレンチコート。

トレンドのオーバーサイズで、ゆったりとした印象に仕上がったロングコートです。

生地にふくらみを持たせているので、軽くて肌触りも良く、非常に暖かいアウターです。

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裾には大き目のスリットが入っており、ロングコートでも着やすいデザインに仕上がってます。

本格的なディテールは残しながらも、現代風にアップデートされたサイズ感は今年らしい一着となってます。



＜WOOLLYTEC/ウーリーテック＞服を軽く、冬を軽やかに

暖かければ重いのは仕方ない。動きにくいのは仕方ない。

そんなウールの常識を変える、軽やかで心地よいウール調新素材。



ウールが持つ豊かな表情や風合い、あたたかさにこだわりながら、

サステナブル原料を基に独自技術を駆使して開発したウール調合繊素材です。



サイズ:M

着丈:122cm

肩幅:58cm

胸囲:132cm

袖丈:59cm

袖周り:52cm

全長(付属ベルト付):169cm

幅(付属ベルト):5.5cm

ウエスト(付属ベルト):94cm

最大ウエスト(付属ベルト):119cm



#ベージュ #秋服 #冬服 #トレンチコート #チェスターコート #オーバートレンチ #rageblue #レイジブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: レイジブルー カラー: ブラウン系/ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】レイジブルー

ウーリーテック/ロングトレンチコート 美品